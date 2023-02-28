В российском Ейске прогремел взрыв у аэродрома: "хлопок" в пути

Жители Ейска сообщают о взрывах и пожаре на аэродроме. Пропагандисты уже заявили, что это атака беспилотников.

Об этом сообщил ряд местных источников. Жители предполагают, что обстрелявший аэродром могли даже ракетами.

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Пропагандисты пишут, что аэродром был под атакой якобы украинских дронов-камикадзе. Комментариев местных властей пока нет.

"По надежным источникам стало известно, что это была ракета. Держитесь, друзья", – написали впоследствии ресурсы пропагандистов.

На инцидент отреагировал блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

Краснодарский край, воздушная тревога! Ейск, так называемая Россия. Взрыв в районе аэродрома после атаки неизвестного доброго беспилотника. Да, россияне, не расслабляемся, хлопок уже в пути, – написал Стерненко.



Аэродром после взрывов / Скриншот Сергея Стерненко



Как россияне реагируют на взрывы в Ейске / Скриншот Сергея Стерненко

Еще один инцидент в Ейске

В октябре 2022 года самолет Су-34 в Ейске упал на жилой дом. Там возник масштабный пожар – огонь охватил всю девятиэтажку. В результате инцидента погибли 15 человек. Среди них 3 ребенка. Пилоты успели катапультироваться и не увели самолет от домов россиян.

Су-34 имел на борту полный боекомплект. На видео инцидента, успевших совершили очевидцы, слышны звуки детонации. Российское министерство обороны обвиняло птиц в падении самолета. Те вроде бы могли залететь в двигатель. Силовики убеждали, что полет был обучающим.

Отметим, что город Ейск, который находится в Краснодарском крае, напрямую всего в 70 километрах от украинского Мариуполя. Именно из Ейска вылетала авиация российских убийц, чтобы атаковать Донбасс.



Расстояние от Ейска до Мариуполя примерно 70 километров / Скриншот 24 Канала

В России атаковали нефтебазу

В Туапсе, также в Краснодарском крае, 28 февраля, на местной нефтебазе вспыхнул пожар. Местные источники заявляют, что причиной атаки являлись беспилотники. Здания на территории нефтебазы разрушены. Однако не зафиксировали утечку нефти.