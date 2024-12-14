В Крымске на аэродроме сгорел истребитель Су-30, а в Краснодаре уничтожили 3 локомотива
В России уничтожен истребитель Су-30 и три железнодорожных локомотива, которые использовали в войне против Украины.
Украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
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14 декабря в городе Крымск Краснодарского края на аэродроме произошел масштабный пожар, в результате которого уничтожен российский истребитель Су-30,
– говорится в сообщении.
Кроме того, 13 декабря разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
"Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины", – добавили разведчики.
Важно. 13 декабря ВСУ ликвидировали почти 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" более полусотни беспилотников. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 369 российских самолетов.