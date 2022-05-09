В Россию принудительно вывезли более миллиона граждан Украины, – Денисова

Российские оккупанты принудительно вывозят украинцев с временно оккупированных территорий. По состоянию на май захватчики вывезли уже более миллионов наших граждан.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Кроме того, оккупанты проводят "фильтрацию", а судьба тех, кто не проходит ее – неизвестна.

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Оккупанты выдают украинцам "справки" после фильтрации

Людмила Денисова заявила, что в настоящее время в фильтрационных лагерях находится около 20 тысяч украинских граждан. Прошедшим "фильтрацию" оккупанты выдают "справки" о ее прохождении, что позволяет им передвигаться оккупированными территориями, потом их вывозят в Россию. Судьба тех, кто не проходит "фильтрацию", остается неизвестной.

В некоторых лагерях находятся более 20 тысяч граждан. Те, кто не проходит "фильтрацию" оккупантов, вывозят в неизвестном направлении, и их судьба неизвестна. Тех, кто эти мероприятия прошел – насильновывозят в Россию,

– заявила Денисова.

Сейчас, по словам Денисовой, в России находятся 1 185 000 украинских граждан, из которых 200 000 – дети. Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что у Украины есть все доказательства того, что депортация украинцев была спланирована заранее.

В России есть волонтеры, которые помогают возвращать украинцев

Омбудсмен отметила, что у России есть волонтеры, которые помогают вывозить украинцев через третьи страны. Украина вместе с уполномоченными по правам человека из других стран, граничащими с Россией, планирует создать специальную комиссию для этого.

Однако, как добавила Денисова, в России сейчас более миллиона украинцев, а вывезти удалось всего несколько семей.

Что происходит на оккупированных территориях

Людмила Денисова рассказала, что в Мариуполе оккупанты заставляют мирных жителей разбирать завалы домов, под которыми находят тела погибших. Многие просто не выдерживают этого и теряют сознание. Похоронить найденные тела оккупанты не позволяют. Их вывозят за город в общую могилу. Скорее всего, по словам Денисовой, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений.

С временно оккупированных территорий к уполномоченной по правам человека поступило уже 35 тысяч обращений относительно 76 тысяч украинцев. Есть звонки с временно оккупированной Херсонщины. Руководители тамошних колоний говорят, что оккупанты хотят выдать заключенным оружие и отправить на войну.

Людмила Денисова подчеркнула, что на временно оккупированных территориях приближается настоящая гуманитарная катастрофа – у людей нет лекарств, местами воды и еды. Они обращаются к уполномоченной по правам человека и молят о помощи.

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Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию против их воли. Там пропагандисты устраивают целое шоу с "приемом" украинцев. Известно о случаях, когда россияне намеренно срывали эвакуацию мирных жителей украинской стороной, а затем начинали "свою эвакуацию" и везли людей в Россию. К примеру, известен такой случай в Мариуполе. Россияне открыли огонь, людям сказали о том, что якобы стреляют украинцы, и посадили тех, кто хотел уехать, в подготовленный автобус. Люди только в пути узнали, что их везут на оккупированную территорию, но выйти из транспорта им не разрешали.