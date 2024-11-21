В Ростове и области раздавались взрывы: в России заявили о дронах

В России становится все более неспокойно, почти каждую ночь там раздаются взрывы. В частности, на этот раз также сообщали о взрывах

Ночью 21 ноября в районе Северного прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России было громко

Российские телеграмм-каналы пишут, что взрывы раздавались в Ростове и в Ростовской области. Предварительно, они сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Конечно, россияне настаивают, что по целям работала противовоздушная оборона, однако такие заявления являются традиционными для врага.

Российские СМИ пишут о работе ПВО в Ростовской и Волгоградской областях. В частности, говорится о сбитии 2 дронов.

По словам временного исполняющего обязанности ростовского губернатора Юрия Слюсаря, их ПВО якобы сбило один дрон. В результате его падения в Константиновском районе возник пожар на промышленном объекте. Спасательные службы якобы оперативно потушили возгорание на площади в 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Украина ударила по заводу пищевой продукции в Белгородской области. Он тайно изготавливал грузовые дроны для российской армии.

По словам руководителя ЦПД, завод компании ЭФКО, что официально производит пищевую продукцию, на самом деле еще обеспечивает российскую армию грузовыми дронами.