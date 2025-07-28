В российском городе-миллионнике отключат все фонтаны: при чем тут десантники

В Ростове-на-Дону местные власти решили отключить и высушить все фонтаны в дни так называемых сакральных российских военных праздников. 27 июля в России праздновали день военно-морского флота, а 2 августа – будут праздновать день воздушно-десантных войск.

Отмечается, что планы отключения фонтанов подтвердил департамент мэрии Ростова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Почему в Ростове-на-Дону высушат все фонтаны?

В российском СМИ отметили, что большинство фонтанов будут работать в промежутках между 27 июля и 2 августа кроме крупнейшего ростовского фонтана "Атланты". Его россияне выключат окончательно.

Такое решение, вероятно, связано с тем, что традиционно в день воздушно-десантных войск отставные военные и дембеля, которые отслужили срочную службу в этом роде войск, по всей стране устраивают купание в фонтанах и демонстрацию флага десанта. В этот день нередко случаются драки с участием людей в форме ВДВ.

К слову, ранее в России отменили ежегодный парад на день ВМФ в Санкт-Петербурге из-за "крупнейшей атаки дронов" на Ленинградскую область. Все мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.

Тогда минобороны России заявило, что по всей стране якобы сбили 99 дронов, однако об атаке на Ленинградскую область не упомянуло.