В Ростове-на-Дону пылает здание погранслужбы ФСБ: перед возгоранием прогремел взрыв

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ в Ростовской области. Очевидцы сообщают, что перед пожаром якобы слышен звук взрыва.

Очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, возвышающемся над городом. Российские СМИ пока не назвали окончательной причины возгорания. 24 Канал собрал все, что известно.

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Что случилось

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания идет пожар.

В Ростове-на-Дону пожар в пограничной службе ФСБ: видео

Российские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу ГУ МНС в Ростовской области о том, что на место происшествия выехали спасатели.

Очевидцы сообщали, что сначала слышали взрыв: видео

В результате взрыва есть пострадавшие

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. РосСМИ сообщают, что пожарным необходима бронезащита, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

Поскольку в районе пожара в здании ФСБ до сих пор слышны взрывы, вероятно это могут взрываться боеприпасы.

"Кирпичное здание склада полностью в огне. Причины взрыва неизвестны", – говорится в сообщениях СМИ.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.

Причина пожара

Наконец сообщили и причину возгорания и последующего взрыва в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области. Говорят, произошло возгорание электропроводки.

Мол, огонь из кабеля перевернулся на емкости с горюче-смазочными материалами и сотрудники не смогли потушить это своими силами.

Пожары в России частое явление

Вчера, 15 марта, в Керчи произошел пожар на территории бывшего железорудного комбината. Ранее в Подмосковье пожар вспыхнул на складе, он распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Также в России все чаще жалуются на "неизвестные летательные аппараты". Недавно в небе над Москвой заметили 3 "неизвестных" беспилотника, которые вели наблюдение за воинской частью.

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