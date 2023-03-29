В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов, а жители Белгорода тренируются слушать сирены

В Ростове-на-Дону 29 марта было громко – жители слышали звук, похожий на взрыв. Однако российские власти снова рассказывают сказки о переходе "самолета" на "гиперзвук".

Громкий звук раздался в городе после полудня – около 12:15. Местные жители выкладывали в соцсети видео "хлопка" с камер наблюдения, передает 24 Канал.

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От "сверхзвука" дрожали окна

Россияне сразу начали разгонять панику в сети. Писали, что в одной части города дрожали стекла, а на Левом берегу сработала сигнализация у машин. Впрочем, глава администрации Батайска заявил, что в городе-спутнике Ростова "чрезвычайных ситуаций не произошло", а "причины возникновения звука выясняются".

"Хлопок" в Ростове: видео

Почти через час после инцидента губернатор Василий Голубев повторил традиционную басню про "сверхзвук". Этим явлением россияне объясняют любые непонятные ситуации.

Голубев заявил, что "громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета",

– сказал Голубев.

Сирены в Белгороде

Интересное музыкальное сопровождение сегодня звучало и в Белгороде. По всему городу были слышны сирены. Власти успокаивают, что сейчас это только плановая проверка системы оповещения населения.

Так сказать, тренировка населения.

Сирены в Белгороде: видео