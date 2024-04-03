В Ростове взрывы: горит склад с горючим на территории зернового терминала

В российском Ростове жители города слышали звуки взрывов. Там горит склад с горючим на территории зернового терминала.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. О пожаре сообщают российские телеграмм каналы, информирует 24 Канал

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В Ростове пылает склад с горючим на территории зернового терминала

В среду, 3 апреля, в российских телеграмм каналах писали, что в Ростове на Левом берегу "что-то сильно горит". Там отмечали, что дым видно из разных частей города.

Впоследствии там сообщили, что горит склад с топливом якобы "рядом с зерновым терминалом".

В российских телеграмм-каналах отмечали, что очевидцы якобы слышали звуки взрывов. Впоследствии сообщили, что по данным МЧС в 18:46 на 2-й Луговой, 34 вспыхнул ангар.

В российском Ростове пожар на территории зернового терминала: смотрите видео

Во вражеских телеграмм-каналах отметили, что "по предварительной информации, горит склад с горючим на территории зернового терминала".

Там рассказали, что в городе очень сильная и большая "суета". По их словам, отовсюду слышны мигалки. Там отметили, что пока неизвестно, что именно стало причиной пожара.

Густой дым поднимается в небо из-за пожара: смотрите видео

Очевидцы публикуют кадры с масштабами пожара: смотрите видео

МЧС заявило, что уже потушило пожар. Однако комментариев от местных властей население Ростова пока не дождалось.

Видео и фото пожара в российском Ростове-на-Дону публикуют местные паблики.

Кадры пожара в Ростове / Фото российские телеграм-каналы

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