В Ровненской области и Кривом Роге сообщают о взрывах

В Ровненской области и Кривом Роге утром 11 октября прогремели взрывы. Звуки взрывов слышали во время воздушной тревоги.

В 9: 31 появилась информация о взрывах в Кривом Роге. Одновременно поступило сообщение и о взрывах в Ровно.

Ранее 14 человек погибли в результате террористической атаки России, более 80 ранены

На Киевщине работает ПВО

Кроме того, звуки взрывов слышали в Киевской области. По предварительной информации, на Киевщине работает ПВО.

В 9:33 глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области. Она призвала людей оставаться в укрытиях.

Утренняя тревога в Украине

Утром 11 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В ГСЧС предупредили украинцев о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.

Около 9 часов утра была информация о взрывах в Одесской области и Виннице.

Оккупанты утром 11 октября дронами-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС, что в Винницкой области. Кроме того, иранскими дронами враг пытался атаковать Юг. Ночью силы ПВО сбили 8 дронов-камикадзе над Николаевской и Одесской областями.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Украине также объявляли поздно ночью 11 октября.

Утром 11 октября российские террористы снова атаковали Запорожье, обстреляв объекты инфраструктуры города. В результате обстрела Запорожья, к сожалению, есть пострадавшие.

Это важно – оккупанты атаковали Днепропетровщину: смотрите видео