Историческая памятка XIX века: в Ровенской области огонь дотла уничтожил деревянную церковь

В Ровенской области в церкви вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, которое являлось частью исторического наследия Украины.

В Ровенской области огонь уничтожил деревянную церковь ХІХ ст. Возгорание произошло утром 16 сентября.

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Пожар тушили более двух часов

Вогнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили полностью охваченную огнем деревянную церковь. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества.

В 4.44 пожар удалось локализовать, а в 06.55 полностью ликвидировать. Огонь уничтожил здание, которое было историческим памятником архитектуры местного значения 1877 года.

Жертв и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекли 4 пожарных автоцистерны и 10 спасателей.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

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