В Ровненской области прогремел взрыв: туда залетел реактивный БПЛА

Российская армия продолжает проводить атаки на Украину с помощью реактивных дронов. Они долетают и до западных областей.

Ночью 14 сентября в Ровненской области прогремел взрыв. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле дронами Ровненской области 14 сентября?

Воздушную тревогу в Ровненской области в некоторых районах объявили глубокой ночью 14 сентября. А именно – в Ровненском районе в 03:52, в Сарненском районе в 03:49.

Воздушные силы в это время сообщали о передвижении российского реактивного БПЛА в регионе. Он двигался по Житомирской области мимо Олевска в сторону Ровненщины.

В 04:08 от местных каналов в телеграме, таких как "Рівне Головне", поступила информация о взрыве. Его слышали в городе Сарны.

На момент публикации в области уже объявили отбой. Информацию о возможных последствиях власти пока не публиковали.

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Добавим, что 13 сентября ночью Россия уже совершила атаку на Ровненскую область. Дубенский городской совет утром сообщил, что в результате атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в городе временно пропало электроснабжение.