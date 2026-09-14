Уночі 14 вересня вибух прогримів на Рівненщині. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл дронами Рівненської області 14 вересня?

Повітряну тривогу у Рівненській області у деяких районах оголосили серед ночі 14 вересня. А саме – у Рівненському районі о 03:52, у Сарненському районі о 03:49.

Повітряні сили у цей час повідомляли про пересування російського реактивного БпЛА у регіоні. Він рухався на Житомирщині повз Олевськ у бік Рівненщини.

О 04:08 від місцевих каналів у телеграмі, як-от "Рівне Головне", надійшла інформація про вибух. Його чули у місті Сарни.

На момент публікації в області вже оголосили відбій. Інформації про ймовірні наслідки влада поки що не оприлюднювала.

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Додамо, що 13 вересня вночі Росія вже атакувала Рівненську область. Дубенська міська рада вранці писала, що внаслідок удару було уражено об'єкт енергетичної інфраструктури, через що у місті тимчасово зникло електропостачання.