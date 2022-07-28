В Ровно неизвестные привязали взрывчатку на основе ручной гранаты к дереву
Источник:фейсбук полиции в Ровненской области
В Ровно по улице Набережной неизвестные привязали к дереву самодельную взрывчатку на основе гранаты. Правоохранители обезвредили взрывное устройство.
Местные сообщили полиции о том, что во дворе возле многоэтажки на дереве, ориентировочно на уровне второго этажа, обнаружили самодельное взрывное устройство на основе ручной гранаты.
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Специалисты-взрывотехники сняли опасный предмет, разрядили его и привели в безопасное состояние.
Специалисты разрядили взрывчатку в Ровно
Теперь полицейские ищут людей, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.
В Ровно неизвестные прицепили взрывчатку к дереву
Что делать, если вы обнаружили взрывчатку
При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо:
- отойти на безопасное расстояние (230 – 250 метров),
- немедленно сообщить о находке по телефонам "102" или "101",
- предупредить прохожих об опасности,
- дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки.
К слову, на протяжении войны правоохранители обнаружили немало людей, являвшихся сообщниками российских захватчиков. Один из таких недавно был задержан в Одессе. Он просил оккупантов нанести по городу такой же жуткий удар, как по Виннице.
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