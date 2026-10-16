В Ровно прозвучала серия взрывов

Россия продолжает бить по Украине. Взрывы раздались в Ровно утром 16 октября.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке

Ровно и область всю ночь находились под атакой России.

В 6:12 в областном центре снова раздались взрывы.

За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, направляющемся на Ровно с севера.

По состоянию на 6:14 новые цели с севера Житомирской и Ровенской областей держали курс на запад. Под прицелом страны-террористки снова Луцк и область.

В 6:35 и 6:39 в Ровно снова были слышны звуки взрывов.

Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака продолжается. Куда летят российские цели, можно следить на сайте хронологии 24 Канала.

Напомним, что в Ровно раздавались взрывы и ранее. Громко было также в других западных городах, в частности в Ивано-Франковске и Чорткове.