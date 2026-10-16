В Ровно прозвучала серия взрывов
Россия продолжает бить по Украине. Взрывы раздались в Ровно утром 16 октября.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке
Ровно и область всю ночь находились под атакой России.
В 6:12 в областном центре снова раздались взрывы.
За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, направляющемся на Ровно с севера.
По состоянию на 6:14 новые цели с севера Житомирской и Ровенской областей держали курс на запад. Под прицелом страны-террористки снова Луцк и область.
В 6:35 и 6:39 в Ровно снова были слышны звуки взрывов.
Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака продолжается. Куда летят российские цели, можно следить на сайте хронологии 24 Канала.
Напомним, что в Ровно раздавались взрывы и ранее. Громко было также в других западных городах, в частности в Ивано-Франковске и Чорткове.