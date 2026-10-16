В Ровно прогремела серия взрывов

Россия продолжает непрерывный террор против украинских городов. Уже не в первый раз за 16 октября под атакой российских дронов оказалось Ровно.

О взрывах сообщают корреспонденты "Суспильне".

Что известно о взрывах?

Местные жители сообщили о взрывах, прогремевших в городе около 15:21. Известно, что в направлении города двигались реактивные БПЛА.

Реактивные БпЛА в направлении Ровно с севера,

– предупреждали Воздушные силы.

Впоследствии около 15:40 в городе раздался повторный взрыв. Местные также сообщают, что было громко в 16:07 и 16:24.

В то же время в регионе продолжается воздушная тревога, а российские беспилотники продолжают атаковать западные области Украины. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах и ​​оставаться там до официального отбоя угрозы.

В ОВА уточнили, что Ровенщина находится под массированной российской атакой. Одной из целей неприятеля стал местный лицей. К счастью, обошлось без жертв.



Последствия атаки на Ровенскую область / ГСЧС

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