Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины В Ровно прогремела серия взрывов
16 октября, 16:24
3
Обновлено - 16:50, 16 октября

В Ровно прогремела серия взрывов

Юлия Харченко

Россия продолжает непрерывный террор против украинских городов. Уже не в первый раз за 16 октября под атакой российских дронов оказалось Ровно.

О взрывах сообщают корреспонденты "Суспильне".

Что известно о взрывах? 

Местные жители сообщили о взрывах, прогремевших в городе около 15:21. Известно, что в направлении города двигались реактивные БПЛА.

Реактивные БпЛА в направлении Ровно с севера, 
– предупреждали Воздушные силы.

Впоследствии около 15:40 в городе раздался повторный взрыв. Местные также сообщают, что было громко в 16:07 и 16:24.

В то же время в регионе продолжается воздушная тревога, а российские беспилотники продолжают атаковать западные области Украины. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах и ​​оставаться там до официального отбоя угрозы.

В ОВА уточнили, что Ровенщина находится под массированной российской атакой. Одной из целей неприятеля стал местный лицей. К счастью, обошлось без жертв.


Последствия атаки на Ровенскую область / ГСЧС

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

 Что известно о последствиях предыдущей атаки на Ровенщину? 

В Ровенской области в результате российской атаки пострадал один человек. Из-за удара загорелся частный жилой дом, который огонь полностью уничтожил.  По информации ГСЧС, спасатели прибыли на место происшествия, ликвидировали пожар и разобрали завалы.
 
Напомним, утром 16 октября в Хмельницком прогремели взрывы после сообщения Воздушных сил о движении реактивного БпЛА в направлении города. По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в области работали силы ПВО, есть ущерб. 
 
В Каменец-Подольском районе в результате атаки повреждены 10 жилых домов, в одном из них загорелась летняя кухня, пожар ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. В то же время в Шепетовском районе продолжается тушение пожара на нефтебазе, работы усложняет ситуация с безопасностью.

Связанные темы:

Взрыв Атака дронами-камикадзе Ровненская область Ровно