В Румынии говорят, что российскую ракету зафиксировали в 35 километрах от границы
Источник:Минобороны Румынии
Российские ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии. Только после этого вошли в воздушное пространство Украины.
В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Хотя в Минобороны Молдавии уже подтвердили пролет вражеских ракет.
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Что известно о ракете над Румынией
В Министерстве обороны страны заявили, что якобы Военно-воздушные силы Румынии 10 февраля:
- обнаружили воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля России у Крымского полуострова;
- вероятнее всего – крылатую ракету, которая находилась в воздушном пространстве Украины и Молдовы, "ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии".
Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы,
– заявили в Минобороны Румынии.
Там также заверили, что они действовали по всем стандартным процедурам.
Кроме того, в Минобороны Румынии заверили, что два самолета Военно-воздушных сил Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО, которые в настоящее время выполняли учебный полет, перенаправили в северный район Румынии.
"Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась, и два самолета продолжили свою начальную миссию", – сообщили в румынском Минобороны.Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО. Залужный рассказал, что в 10:18 10 февраля две ракеты России осуществили пересечение границы Украины с Молдовой, в 10:33 – пересекли воздушное пространство Румынии. После этого – зашли в воздушное пространство Украины. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, что ракеты не сбили сразу из-за рисков и угроз иностранному населению.