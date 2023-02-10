В Румынии говорят, что российскую ракету зафиксировали в 35 километрах от границы

Российские ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии. Только после этого вошли в воздушное пространство Украины.

В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Хотя в Минобороны Молдавии уже подтвердили пролет вражеских ракет.

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Что известно о ракете над Румынией

В Министерстве обороны страны заявили, что якобы Военно-воздушные силы Румынии 10 февраля:

обнаружили воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля России у Крымского полуострова;

вероятнее всего – крылатую ракету, которая находилась в воздушном пространстве Украины и Молдовы, "ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии".

Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы,

– заявили в Минобороны Румынии.

Там также заверили, что они действовали по всем стандартным процедурам.

Кроме того, в Минобороны Румынии заверили, что два самолета Военно-воздушных сил Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО, которые в настоящее время выполняли учебный полет, перенаправили в северный район Румынии.

"Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась, и два самолета продолжили свою начальную миссию", – сообщили в румынском Минобороны.