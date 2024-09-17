В румынском парламенте мужчина устроил пожар из-за спонтанного конфликта

В Румынии неизвестный мужчина умышленно совершил поджог в здании парламента. Из помещения пришлось эвакуировать 300 человек.

Пожарная служба сообщила, что пожар успел охватить площадь около 30 квадратных метров.

Смотрите также Лесные пожары охватили около 700 гектаров: на Полтавщине уже сгорели десятки домов

Подробности инцидента

Инцидент произошел после обеда у входа для посетителей в Палату депутатов. Неизвестный разлил там горючее и поджег его.

Полиция Бухареста сообщила, что, по первым выводам, мужчина-посетитель бросил зажигательную смесь "после спонтанного конфликта".

Из здания эвакуировали 300 человек, обошлось без пострадавших.

В результате поджога загорелись текстиль и офисные принадлежности. Однако пожар быстро потушили на площади около 30 квадратных метров.

По факту инцидента правоохранители проводят расследование.

Мужчина устроил пожар в здании парламента Румынии: смотрите видео

Напомним, что днем ранее в центре немецкого города Кельн неизвестный мужчина заложил взрывчатку на входе в местный клуб. В результате взрыва тяжелые травмы получил охранник помещения. Теперь подрывника разыскивают правоохранители.