В румынском парламенте мужчина устроил пожар из-за спонтанного конфликта
Источник:Digi24
В Румынии неизвестный мужчина умышленно совершил поджог в здании парламента. Из помещения пришлось эвакуировать 300 человек.
Пожарная служба сообщила, что пожар успел охватить площадь около 30 квадратных метров.
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Подробности инцидента
Инцидент произошел после обеда у входа для посетителей в Палату депутатов. Неизвестный разлил там горючее и поджег его.
Полиция Бухареста сообщила, что, по первым выводам, мужчина-посетитель бросил зажигательную смесь "после спонтанного конфликта".
Из здания эвакуировали 300 человек, обошлось без пострадавших.
В результате поджога загорелись текстиль и офисные принадлежности. Однако пожар быстро потушили на площади около 30 квадратных метров.
По факту инцидента правоохранители проводят расследование.
Мужчина устроил пожар в здании парламента Румынии: смотрите видео
Напомним, что днем ранее в центре немецкого города Кельн неизвестный мужчина заложил взрывчатку на входе в местный клуб. В результате взрыва тяжелые травмы получил охранник помещения. Теперь подрывника разыскивают правоохранители.