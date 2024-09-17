Пожежна служба повідомила, що пожежа встигла охопити площу близько 30 квадратних метрів.

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Подробиці інциденту

Інцидент стався після обіду біля входу для відвідувачів до Палати депутатів. Невідомий розлив там пальне та підпалив його.

Поліція Бухареста повідомила, що, за першими висновками, чоловік-відвідувач кинув запалювальну суміш "після спонтанного конфлікту".

З будівлі евакуювали 300 осіб, минулося без постраждалих.

Внаслідок підпалу загорілися текстиль та офісне приладдя. Однак пожежу швидко загасили на площі близько 30 квадратних метрів.

За фактом інциденту правоохоронці проводять розслідування.

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Нагадаємо, що днем раніше у центрі німецького міста Кельн невідомий чоловік заклав вибухівку на вході у місцевий клуб. Внаслідок вибуху важких травм зазнав охоронець приміщення. Тепер підривника розшукують правоохоронці.