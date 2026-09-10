По данным румынского издания Digi24 и Министерства обороны Румынии, первые сообщения о подозрительных объектах на побережье поступили от отдыхающих еще вечером 9 сентября. Из-за наступления темноты полицейские оградили территорию пляжа, а основные обследовательские работы отложили на утро.

Что известно об обломках дрона в Румынии?

На месте инцидента правоохранители обнаружили два фрагмента на расстоянии около 100 метров друг от друга. Один из них имел длину примерно в метр, из него торчали электрические провода и кабели.

Утром 10 сентября группа саперов Военно-морских сил Румынии прибыла на побережье для детального осмотра находки. Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов установили, что фрагменты не содержали боевого заряда, и обезвредили их непосредственно на месте.

Ситуация с беспилотниками на восточном фланге

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою ранее отмечала, что ее страна подверглась наибольшему количеству вторжений дронов среди всех государств восточного фланга НАТО. В частности, румынские системы наблюдения неоднократно фиксировали воздушные цели возле острова Змеиный и в районе уезда Тулча.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные инциденты происходят регулярно. На днях российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы, после чего разбился, а в августе фрагменты неизвестных БПЛА находили на черноморском побережье Румынии и Болгарии.

К слову, дрон также едва не столкнулся с самолетом Зеленского во время вылета из Молдовы в Норвегию. Подробности об этом случае читайте в материале 24 Канала.