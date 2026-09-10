За даними румунського видання Digi24 та Міністерства оборони Румунії, перші повідомлення про підозрілі об'єкти на узбережжі надійшли від відпочивальників ще ввечері 9 вересня. Через настання темряви поліцейські ізолювали територію пляжу, а основні обстежувальні роботи відклали на ранок.

Що відомо про уламки дрона в Румунії?

На місці інциденту правоохоронці знайшли два фрагменти на відстані близько 100 метрів один від одного. Один із них був завдовжки приблизно метр, з нього стирчали електричні дріт та кабелі.

Вранці 10 вересня група саперів Військово-морських сил Румунії прибула на узбережжя для детального огляду знахідки. Фахівці знешкодження вибухонебезпечних предметів встановили, що фрагменти не містили бойового заряду, та нейтралізували їх безпосередньо на місці.

Ситуація з безпілотниками на східному фланзі

Виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цою раніше зазначала, що її країна зазнала найбільшої кількості вторгнень дронів серед усіх держав східного флангу НАТО. Зокрема, румунські системи спостереження неодноразово фіксували повітряні цілі біля острова Зміїний та в районі повіту Тулча.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні інциденти трапляються регулярно. Днями російський безпілотник перетнув повітряний простір Румунії з боку Молдови, після чого розбився, а в серпні фрагменти невідомих БпЛА знаходили на чорноморському узбережжі Румунії та Болгарії.

До слова, дрон також ледь не влучив у літак Зеленського під час вильоту з Молдови до Норвегії. Подробиці про цей випадок читайте в матеріалі 24 Каналу.