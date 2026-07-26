В Румынии подтвердили, что один из двух сбитых беспилотников оказался "Шахедом"

Румынская прокуратура подтвердила, что беспилотник, сбитый 24 июля в уезде Бузеу, был российским ударным дроном типа "Шахед".

Об этом сообщила румынская редакция Euronews .

Что известно о сбитом в Румынии беспилотнике?

Прокуратура при Апелляционном суде города Плоешть подтвердила, что сбитый дрон был именно "Шахедом".

Правоохранители также сообщили об открытии уголовного производства по факту эксплуатации воздушного судна в запрещенной зоне – правонарушения, предусмотренного Воздушным кодексом.

В то же время ракета, выпущенная итальянскими пилотами истребителя Eurofighter Typhoon, не попавшая в беспилотник, образовала воронку в месте падения в уезде Бреила. В районе Падина в уезде Бузеу также были обнаружены обломки.

Бригады Министерства национальной обороны на местах обнаружили участки поражения в результате перехвата беспилотника самолетом F-16 румынских ВВС в пятницу, 24 июля. Так, обломки беспилотника и ракеты-перехватчика были обнаружены в районе Падина, уезд Бузеу, а кратер и остатки ракеты класса "воздух – воздух" – в районе Тетара, уезд Бреила,

– сказал представитель министерства обороны Румынии Даниэль Нистор.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.

Напомним, 24 июля в Румынии сбили дрон , залетевший в воздушное пространство страны. Вооруженные силы Румынии сразу заявили, что визуально сбитый беспилотник походил на российский Shahed или "Герань-2".

Утром 25 июля самолеты F-16 Fighting Falcon румынских ВВС снова уничтожили беспилотник , нарушивший воздушное пространство страны. Это произошло примерно в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфинта-Георге, расположенного в дельте Дуная.

По состоянию на 26 июля поиски обломков второго дрона-нарушителя до сих пор продолжаются.