В Румынии во время первых учений с Patriot в работе произошел сбой
Источник:Digi24
В Румынии провели первые учения с Patriot, однако не обошлось без курьезов. Во время них произошел сбой.
В Румынии во время первых в стране учений с зенитно-ракетными комплексами Patriot произошел технический сбой. Причина пока неизвестна.
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Во время пуска потеряли связь
Во время учений в Румынии запустили 3 ракеты для перехвата БПЛА, но третий запуск задержался примерно на час из-за технической проблемы.
По словам командира 74-го полка, при пуске потерялась связь между пусковой установкой и командным пунктом. Система Patriot автоматически переключила запуск на другую пусковую установку.
Отмечается, что неизвестно, связана ли потеря связи с неисправностью зенитной системы, или это была ошибка личного состава.
Начальник штаба ВВС, генерал Виорел Пане заявил, что "техническая проблема" повлекла за собой "небольшую задержку" в запуске "ракеты № 3" во время учений.
В Румынии установили систему борьбы с дронами
- В Румынии заработала система борьбы с дронами на границе с Украиной. Однако ее еще продолжают совершенствовать. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Иоганнис. По его словам, радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.
- Иоганнис подчеркнул, что систему еще будут совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков русских дронов. По его словам, в настоящее время радары способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.
- Ранее действительно произошел ряд инцидентов, когда обломки дронов, которые Россия запустила по Украине, падали в Румынии. Именно поэтому власть и приняла меры.