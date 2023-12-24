В Румынии произошло землетрясение, которое могли ощутить в Украине
В Румынии утром 24 декабря было зафиксировано землетрясение. Его источник был всего в 110 километрах от Украины.
Специалисты предупредили, какие граждане Украины могли ощутить толчки. Землетрясение зафиксировали ориентировочно в 8:06 24 декабря.
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Что известно о землетрясении в Румынии
Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, 110 километров от границы с Украиной, на глубине 103 километра. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,
– заявили в Главном центре специального контроля Украины.
Там отметили, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 4 декабря 2023 года с магнитудой 4,6.
В Национальном научно-исследовательском институте физики Земли заявили, что магнитуда землетрясения составила 4,2. Там привели данные о глубине 96,8 метра. Кроме того, объяснили, что землетрясение:
- произошел в 35 километрах к западу от Фокшаны;
- 59 километрах севернее Бузеу;
- 76 километрах восточнее Сфинта-Георге;
- 87 километрах восточнее Брашова;
- 95 километрах юго-западнее Бирлада;
- 98 километрах северо-восточнее Плоешти.
Землетрясение в Румынии 24 декабря 2023 года
Землетрясение унесло жизни людей в Китай
- В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай 19 декабря произошло сильное землетрясение. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения на 6,1, китайские государственные СМИ – в 6,2.
- Он повредил более 4700 домов в провинции Ганьсу. В общем повреждено более 6 тысяч зданий.
- К сожалению, погибли по меньшей мере 118 человек, 400 – получили ранения, еще 20 – пропали без вести. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.