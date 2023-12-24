В Румынии произошло землетрясение, которое могли ощутить в Украине

24 декабря 2023, 14:11
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Источник:

Главный центр специального контроля Украины

В Румынии утром 24 декабря было зафиксировано землетрясение. Его источник был всего в 110 километрах от Украины.

Специалисты предупредили, какие граждане Украины могли ощутить толчки. Землетрясение зафиксировали ориентировочно в 8:06 24 декабря.

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Что известно о землетрясении в Румынии

Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, 110 километров от границы с Украиной, на глубине 103 километра. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,
– заявили в Главном центре специального контроля Украины.

Там отметили, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 4 декабря 2023 года с магнитудой 4,6.

В Национальном научно-исследовательском институте физики Земли заявили, что магнитуда землетрясения составила 4,2. Там привели данные о глубине 96,8 метра. Кроме того, объяснили, что землетрясение:

  • произошел в 35 километрах к западу от Фокшаны;
  • 59 километрах севернее Бузеу;
  • 76 километрах восточнее Сфинта-Георге;
  • 87 километрах восточнее Брашова;
  • 95 километрах юго-западнее Бирлада;
  • 98 километрах северо-восточнее Плоешти.


Землетрясение в Румынии 24 декабря 2023 года

Землетрясение унесло жизни людей в Китай

  • В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай 19 декабря произошло сильное землетрясение. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения на 6,1, китайские государственные СМИ – в 6,2.
  • Он повредил более 4700 домов в провинции Ганьсу. В общем повреждено более 6 тысяч зданий.
  • К сожалению, погибли по меньшей мере 118 человек, 400 – получили ранения, еще 20 – пропали без вести. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.
Автор: Діана Квасневська