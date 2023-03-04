Никакая клиника в Грузии не может это вылечить, – Саакашвили заявил о критическом повреждении мозга

Михеил Саакашвили уже длительное время, а именно полтора года, находится за решеткой в Грузии. За это время его здоровье сильно пошатнулось.

В частности, политик похудел почти на 60 килограммов и почти полностью прикован к постели. Об этом Михеил Саакашвили сам рассказал в письмах немецкому СМИ, ведь это единственный возможный канал общения с ним.

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"Многие удивляются, как я еще жив"

Так, когда Саакашвили уехал из Киева, его вес составлял 120 килограммов, сегодня он упал до 65. Также заключенный жалуется на сильную боль по всему телу и потерю сознания.

Многие удивляются, как я еще жив. Потому что мой мозг, по данным МРТ, поврежден. Большинство моих симптомов связано с отравлением тяжелыми металлами,

– написал он.

По словам матери Саакашвили, многие врачи сообщили о повреждении головного мозга и снижении лейкоцитов у заключенного, потому что он отравился в тюрьме тяжелыми металлами, такими как оставшиеся в его организме ртуть или мышьяк. Так что если его немедленно не детоксицировать, роковой конец неизбежен.

При этом по словам политика, ни одна лаборатория в Грузии не может его вылечить. В то же время политик предполагает возможное лечение в клинике, созданной польским правительством для этого, а также в Шарите в Берлине.

Личный заключенный Путина

Также Саакашвили в письмах подчеркнул, что считает себя личным узником кремлевского тирана, по указанию которого его удерживают. Ведь в Москве не хотят, чтобы он возвращался в Украину и помогал Зеленскому.

Я совершенно уверен. Путин сказал, что повесит меня за яйца, они с Дмитрием Медведевым несколько раз говорили о том, чтобы привлечь меня к суду. … Путин сказал, что меня замучат и отравят. В ответ на визит Байдена в Киев Мария Захарова лично заявила, что мое задержание и сложная ситуация – это победа России,

– подчеркнул он.

По мнению Саакашвили, его заключение также является сигналом и самому Владимиру Зеленскому от Путина. Сигналом о том, что его ждет однажды, если он его не послушает.

Зато для Грузии убийство политика, по его мнению, будет означать конец грузинской демократии и суверенитета. Более того, он предполагает, что нынешняя власть хочет развязать гражданскую войну, ведь хотя европейская перспектива государства вместе с ним не умрет, однако его смерть "действительно повлечет за собой большой хаос в Грузии".

Что известно о заключении Саакашвили: коротко