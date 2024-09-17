В Самарской области усилили мобилизацию: новоприбывших перебрасывают на Курщину, –"Атеш"
Источник:"Атеш"
Россияне продолжают пытаться восполнить недостаток сил в Курской области. Для этого активизировал мобилизационные мероприятия в Самарской области.
Об этом сообщило движение "Атеш". Их агенты недавно разведали военный комиссариат города Сызрань в Самарской области. Собственно, теперь они владеют информацией об усиленных мобилизационных мероприятиях оккупантов.
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Мобилизуют, чтобы отправить в Курск
Новоприбывшие российские военнослужащие направляются на критические участки фронта в Курской области. Их интегрируют в состав 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.
Атеш побывали в военкоматах врага в Самарской области / Фото из телеграма движения
Работают из подвалов
В "Атеш" также сообщили интересную деталь, которую наблюдали в Сызрани: сотрудники военкоматов, опасаясь возможных диверсий, работают из подземных кабинетов.
"Нам известны все фамилии тех, кто имеет непосредственное отношение к отправке простых россиян на фронт!" – подчеркнули агенты движения.
В Самарской области проводят мобилизацию / Фото движения "Атеш"
К слову, в DeepState считают, что россияне в Курской области попали в окружение. Они пытаются пробиваться, а ВСУ в ответ ведут с ними бои. Однако делать какие-то выводы "трудно и рано".