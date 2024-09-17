Про це повідомив рух "Атеш". Їх агенти нещодавно розвідали військовий комісаріат міста Сизрань у Самарській області. Власне, тепер вони володіють інформацією про посилені мобілізаційні заходи окупантів.

Дивіться також Діють через страх, – в ОТУВ "Сіверськ" пояснили, чому росіяни посилили обстріли Сумщини

Мобілізують, щоб відправити в Курськ

Новоприбулих російські військовослужбовці направляються на критичні ділянки фронту в Курській області. Їх інтегрують до складу 15-ї окремої мотострілкової бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.



Атеш побували у військкоматах ворога у Самарській області / Фото з телеграму руху

Працюють з підвалів

В "Атеш" також повідомили цікаву деталь, яку спостерігали в Сизрані: співробітники військкоматів, побоюючись можливих диверсій, працюють з підземних кабінетів.

"Нам відомі всі прізвища тих, хто має безпосередній стосунок до відправлення простих росіян на фронт!" – наголосили агенти руху.

У Самарській області проводять мобілізацію / Фото руху "Атеш"

До слова, у DeepState вважають, що росіяни у Курській області потрапили в оточення. Вони намагаються пробиватися, а ЗСУ у відповідь ведуть з ними бої. Проте робити якісь висновки "важко та зарано".