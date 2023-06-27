Во время пожара во Львовской области погибла женщина и 11-летний ребенок

Утром 27 июня в Самборе по улице Калнышевского произошел пожар в жилом доме. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

На момент прибытия пожарных из окон второго этажа выбивалось пламя. Пожар был ликвидирован в 5:40.

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В доме нашли тела двух человек

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 54-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. Огонь уничтожил перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 70 квадратных метров и вещи домашнего обихода.

В Самборе горел частный дом / Фото ГСЧС Львовской области

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Над ликвидацией огня работали 15 человек и 3 единицы спецтехники.

В пожаре погибли мать и ребенок / Фото ГСЧС Львовской области

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