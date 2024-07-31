В Самборе попрощались с 17-летним курсантом, который погиб во время учебного полета

В Самборе, что на Львовщине, 31 июля попрощались с 17-летним курсантом Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба. Он погиб во время учебного полета на самолете К-10 Swift.

Курсант первого курса Юрий Капустенский трагически погиб 27 июля. Пока что причины катастрофы устанавливаются.

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На Львовщине попрощались с погибшим курсантом

В Самборском городском совете сообщили, что прощание состоялось в зале органной и камерной музыки. Юношу в последний раз провели по улицам его родного города к месту последнего упокоения.

Слишком короткую жизнь отмерила судьба Юрия. Он даже не успел отметить свое совершеннолетие,

– написали в городском совете.

Проститься с парнем пришли родственники, одноклассники, однокурсники, друзья и горожане. У парня остались родители, двое сестер, бабушки и дедушки.

В школе на уроках он делал самолеты из линеек и школьных принадлежностей. Говорил, что обязательно будет летать,

– вспоминали о Юрии его одноклассники.

Похоронили молодого пилота со всеми воинскими почестями на Мемориале Героям Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!