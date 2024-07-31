Курсанта першого курсу Юрій Капустенський трагічно загинув 27 липня. Наразі причини катастрофи встановлюються.
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На Львівщині попрощались із загиблим курсантом
В Самбірській міській раді повідомили, що прощання відбулося у залі органної та камерної музики. Юнака востаннє провели вулицями його рідного міста до місця останнього спочинку.
Надто коротке життя відміряла доля Юрію. Він навіть не встиг відзначити своє повноліття,
– написали в міській раді.
Попрощатись з хлопцем прийшли родичі, однокласники, однокурсники, друзі та містяни. У хлопця залишилися батьки, двоє сестер, бабусі та дідусі.
У школі на уроках він робив літаки з лінійок та шкільного приладдя. Казав, що обов'язково буде літати,
– згадували про Юрія його однокласники.
Поховали молодого пілота з усіма військовими почестями на Меморіалі Героям України.