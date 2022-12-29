Праздник близится: в Петербурге вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре
В России все стабильно – каждый день что-то где-то горит. К примеру, в Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр "Берег". Огонь охватил складские помещения.
Кадры пожара публикуют российские СМИ, передает 24 канал. На место прибыли десятки пожарных.
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Горят склады в Петербурге
Вечером 29 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр. Точнее складские помещения. Сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники бизнес-центра на улице молча наблюдали за пожаром, который, очевидно, их вообще не расстроил. По всей видимости перспектива дополнительных выходных их только радует.
На место прибыли десятки пожарных, к тушению привлекли 6 единиц техники. Однако склады продолжают гореть.
Пылающий бизнес-центр в Санкт-Петербурге: смотрите видео
Пожары в России: последние новости
- Ночью 26 декабря на российском аэродроме Энгельс раздались мощные взрывы. В России заявили о трех погибших. Еще 4 получили ранения. В ГУР Минобороны Украины говорят, что погибших больше, чем заявлено официально. Кроме того, повреждены транспортные средства и самолеты.
- Днем 26 декабря вспыхнул пожар в Новосибирске. Там загорелся склад. Площадь возгорания составила более 2000 квадратных метров.
- 28 декабря в Новочеркасске дотла сгорел корпус воинской части. Там базируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России. Напомним, что в октябре мы рассказывали об этой дивизии. Она состояла в основном из отмобилизованных военнослужащих, а действовала на Херсонском направлении.