Праздник близится: в Петербурге вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре

В России все стабильно – каждый день что-то где-то горит. К примеру, в Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр "Берег". Огонь охватил складские помещения.

Кадры пожара публикуют российские СМИ, передает 24 канал. На место прибыли десятки пожарных.

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Горят склады в Петербурге

Вечером 29 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр. Точнее складские помещения. Сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сотрудники бизнес-центра на улице молча наблюдали за пожаром, который, очевидно, их вообще не расстроил. По всей видимости перспектива дополнительных выходных их только радует.

На место прибыли десятки пожарных, к тушению привлекли 6 единиц техники. Однако склады продолжают гореть.

Пылающий бизнес-центр в Санкт-Петербурге: смотрите видео

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