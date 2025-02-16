Украинская делегация приехала в Саудовскую Аравию – готовят визит Зеленского

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что она с коллегами находится в Саудовской Аравии. Там не только обсуждают инвестиционные проекты, но и готовят визит Владимира Зеленского.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко. Из Мюнхена мировые политики перемещаются в Эр-Рияд. Туда на следующей неделе приедут высокие чиновники из США и России готовить визит Трампа и Путина. Пока не совсем ясно, пригласили ли Украину.

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Что делает украинская делегация в Саудовской Аравии

По словам Юлии Свириденко, чиновники встретились с почти сотней местных предпринимателей. И представили им проекты для инвестиций на полмиллиарда долларов.

Представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов. В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности готовим подписание важных экономических договоров со странами региона,

– сказано в сообщении.

Саудиты интересуются инфраструктурными проектами, энергетическими, инновациями и агробизнесом. И уже направили 500 миллионов долларов на поддержку восстановления Украины, поэтому есть надежда на дальнейшее сотрудничество.

"Совместные усилия уже сейчас дают результат, хоть и небольшими шагами. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос с 291 миллионов долларов в 2023-м до 368 миллионов в 2024-м. И мы ожидаем роста и в этом году. Мы еще не вышли на довоенные показатели, но я надеюсь, что сможем этого достичь, и такие бизнес-форумы будут способствовать этому", – написала министр.

Вместе с ней в Эр-Рияд поехали министр аграрной политики Виталий Коваль, первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, заместитель Свириденко Алексей Соболев и исполняющая обязанности председателя Фонда государственного имущества Иванна Смачило.