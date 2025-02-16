Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Юлії Свириденко. Із Мюнхена світові політики переміщуються до Ер-Ріяда. Туди наступного тижня приїдуть високі чиновники зі США та Росії готувати візит Трампа та Путіна. Поки що не зовсім ясно, чи запросили Україну.

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Що робить українська делегація у Саудівській Аравії

За словами Юлії Свириденко, урядовці зустрілися з майже сотнею місцевих підприємців. І представили їм проєкти для інвестицій на пів мільярда доларів.

Представили проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів. У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону,

– сказано в повідомленні.

Саудити цікавляться інфраструктурними проєктами, енергетичними, інноваціями й агробізнесом. І вже спрямували 500 мільйонів доларів на підтримку відновлення України, тож є надія на подальшу співпрацю.

"Спільні зусилля вже зараз дають результат, хоч і невеликими кроками. Експорт до Саудівської Аравії зріс з 291 мільйона доларів у 2023-му до 368 мільйонів у 2024-му. І ми очікуємо зростання й у цьому році. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти, і такі бізнес-форуми цьому сприятимуть", – написала міністерка.

Разом з нею в Ер-Ріяд поїхали міністр аграрної політики Віталій Коваль, перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, заступник Свириденко Олексій Соболев та виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Іванна Смачило.