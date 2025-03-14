В Саудовской Аравии обсуждали вопрос территорий, – Зеленский

Владимир Зеленский 14 марта подтвердил, что в Джидде говорили о территориях. Детали расскажет 24 Канал.

О том, что США обсуждали с Украиной вопрос территорий, заявлял и Дональд Трамп. Также об этом писали иностранные СМИ. Но формулировку "США исключают возвращение Украины к границам 2014 или 2022 годов" опровергли в Центре противодействия дезинформации.

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Что сказал Зеленский о возможной потере территорий Украины

Обсуждение территорий президент назвал сложным диалогом. По его мнению, это второй по сложности вопрос после прекращения огня (ceasefire).

Аджендой эта тематика не была. В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы идут все дальше, и больше вникают в суть,

– заявил Зеленский.

По словам президента, ceasefire разблокирует путь сторон к окончанию войны. А вопрос территорий будет точкой, которая даст возможность закончить войну. Однако если для ceasefire нужны смелость и политическая воля, то говорить о территориях сложно.

Зеленский привел пример Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Возвращение АЭС Украине обсуждают. Но "нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город – это отдельно".

"Партнеры знают наши красные линии, что мы не признаём оккупированные территории территориями России, и не признаем. Это моя политическая воля как президента и политическая воля нашего народа", – подытожил лидер государства.

Признать оккупированные территории российскими означает нарушить международное право и Конституцию Украины.