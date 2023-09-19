Россия ударила по Константиновке из комплекса С-300: в СБУ продолжается расследование
Служба безопасности Украины рассказала детали своего расследования по ракетному удару по Константиновке. По данным следствия, Россия ударила по рынку в Константиновке из комплекса С-300.
В Службе безопасности Украины заявили в официальном комментарии 24 Каналу, что говорится об очередном военном преступлении россиян. Ведь 6 сентября 2023 года оккупанты убили в Константиновке 17 человек.
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Что говорят в СБУ об атаке по Константиновке
Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии,
– заявили в СБУ.
Кроме того, следователи заверили, что они исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу. По данным СБУ:
- продолжается досудебное расследование;
- назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств военного преступления.
Издание NYT выпустило скандальную статью
Издание The New York Times заявило, что провело собственное расследование и якобы выяснило, что по рынку в Константиновке ударили вроде бы украинской ракетой. Иностранное издание назвало атаку "трагической неудачей" украинских военных, а не российскими обстрелами.
Иностранные журналисты написали, что якобы доказательства, включая фрагмент ракеты, спутниковые снимки и свидетельские показания якобы свидетельствуют, что катастрофический удар был следствием попадания ракеты украинской системы ПВО. Последнюю вроде бы выпустили из установки "Бук".
Источники 24 Канала в Силах безопасности и обороны объяснили, что автора скандальной статьи Thomas Gibbons-Neff неоднократно замечали в продвижении российских нарративов, ведь он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.
Среди прочего, ранее он писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине,
– заявили источники.
В частности, они также заметили только некоторые примеры его статей:
- "Чтобы оттолкнуть россиян, украинцы ударили по деревне кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);
- "Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);
- "Похищенная доблесть: лгущие, расточающие и ссорящиеся американские волонтеры в Украине" (Stolen Valor: The US Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).
Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий,
– добавили источники 24 Канала в Силах безопасности и обороны.
Перед этим советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что наши правоохранители по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. Кроме того, советник Андрея Ермака отметил, что:
- общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке, как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны;
- изучаются обстоятельства удара по Константиновке, так что юридическая истина будет установлена.
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Михаил Подоляк также добавил, что не следует забывать о том, что именно Россия начала вторжение в Украину, ответственная за принесение войны в нашу страну и регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Наше государство обороняется, защищая себя и свои территории.