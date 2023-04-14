В СБУ записали важное обращение к украинцам по Пасхе

В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Напоминают, что враг коварен.

оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять различные инструменты, а особое внимание – религиозной тематике.

Что просят украинцев

В канун праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги;

без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.

В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua. Информация конфиденциальна, ее тщательно проверяют.

Отдельно подчеркнули, что СБУ прилагает усилия, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду. Спецслужба опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан.

Смотрите обращение СБУ: