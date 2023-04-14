В СБУ записали важное обращение к украинцам по Пасхе

14 апреля 2023, 12:23
Читати новину українською

В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Напоминают, что враг коварен.

оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять различные инструменты, а особое внимание – религиозной тематике.

Что просят украинцев

  • В канун праздников ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
  • без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальных корзин;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации.
Обратите внимание! В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua. Информация конфиденциальна, ее тщательно проверяют.

Отдельно подчеркнули, что СБУ прилагает усилия, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду. Спецслужба опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан.

 

Смотрите обращение СБУ:

 

Автор: Ольга Музика