В селе Стрелечье тоже развевается украинский флаг, российский – под ногами
Источник:фейсбук Отдельной бригады ТрО Харькова
Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации все новые и новые населенные пункты. На этот раз врага удалось выбить из пограничного села Стрелечье Харьковской области.
Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковщины идут полным ходом. Оккупантов прогнали из еще одного населенного пункта в области. Речь идет о селе Стрелечье, расположенном на самой границе между Украиной и россией.
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В Стрелечье уже развевается флаг Украины
В населенный пункт уже вошли ребята из 127 Отдельной бригады ТрО Харькова. Они и продемонстрировали, как нужно обращаться с триколором на освобожденной территории Украины.
Будьте опрятными! Совершенствуем практическое мастерство в наведении блеска на военных сапогах! Продолжаем отрабатывать навыки использования вражеской тряпки по назначению!
– подчеркивают военные.
Военные показали, как нужно обращаться с российской тряпкой: смотрите видео