В одном из деоккупированных сел Харьковщины не осталось ни одного жителя: жуткие фото

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать города в Харьковском и Херсонском направлениях. После деоккупации села Уды оказалось, что в населенном пункте не осталось ни одного человека.

Вслед за украинской армией в деоккупированные города в Харьковской области заходят полицейские. Они тщательно обследуют освобожденные территории и разоблачают иногда жуткие факты.

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Пустое село

В населенном пункте Уды Золочевского района, что неподалеку от освобожденной Казачьей Лопани , правоохранители обнаружили, что в селе нет людей.

Красной линией обозначена граница села Уды / фото с Google maps

По словам полиции, Уды значительно пострадали от действий российских захватчиков. Практически каждое здание в селе повреждено от взрывов вражеских бомб и снарядов.

Важно, что во время обследования села, полицейские обнаружили противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Оккупанты используют это оружие с начала полномасштабного наступления , хотя оно запрещено Оттавской конвенцией с 1997 года.

Фото пустой деревни: телеграмм полиции Харьковской области

Лживые обвинения

Россияне не стесняются обвинять в своих грехах нашу украинскую армию: со стороны враждебной стороны было много лживых заявлений о том, что ВСУ используют мины ПФМ-1 "Лепесток".

Харьковские правоохранители задокументировали все повреждения домов и военные преступления и пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, после освобождения Изюма стало известно, что россияне убили по меньшей мере 1000 местных жителей , а 80% города разрушены.

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