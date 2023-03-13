В Сербии внезапно предложили как можно быстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Башта внезапно призвал к скорейшему введению санкций против России. Очевидно, что в Белграде становится все больше поклонников западного курса.

Министр отмечал, что Сербия находится под огромным давлением за отказ поддержать санкции, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

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По словам Башни, это становится невыносимым. Министр экономики рассказывает о давлении на президента Сербии Александара Вучича.

Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю.

– сказал Башня.

Он призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу.

Вицепремьер открестился от заявлений Башни

Первый вице-премьер Сербии открестился от заявления министра экономики по поводу антироссийских санкций. Глава МИД и лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что его партия твердо придерживается позиции Совета национальной безопасности, пишет Политика.

По его словам, Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но выступает против введения антироссийских санкций.

Что этому предшествовало

Президент Сербии Александар Вучич всегда был известен своей лояльностью России. Однако он неожиданно осудил действия Кремля и заявил, что уже несколько месяцев не общается с Путиным.

Учитель подчеркнул, что Сербия не поддерживает войну России против Украины. Он признал, что между Белградом и Москвой по-прежнему хорошие отношения, но Сербия поддерживает далеко не все решения Кремля.