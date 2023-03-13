Міністр наголошував, що Сербія перебуває під величезним тиском за відмову підтримати санкції, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

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За словами Башти, це стає нестерпним. Міністр економіки розповідає про тиск на президента Сербії Александара Вучича.

Саме тому я підтримую запровадження санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті держави й національних інтересів, і я повністю йому довіряю,

– сказав Башта.

Він закликав уряд Сербії та всіх міністрів висловитись із цього питання.

Віцепрем'єр відхрестився від заяв Башти

Перший віцепрем'єр Сербії відхрестився від заяви міністра економіки щодо антиросійських санкцій. Глава МЗС та лідер Соціалістичної партії Сербії Івіца Дачич заявив, що його партія твердо дотримується позиції Ради національної безпеки, пише Politika.

За його словами, Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України, але виступає проти запровадження антиросійських санкцій.

Що цьому передувало

Президент Сербії Александар Вучич завжди був відомий своєю лояльністю до Росії. Однак він несподівано засудив дії Кремля та заявив, що вже кілька місяців не спілкується з Путіним.

Вучич наголосив, що Сербія не підтримує війну Росії проти України. Він визнав, що між Белградом і Москвою досі хороші відносини, але Сербія підтримує далеко не всі рішення Кремля.