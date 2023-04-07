Возможна утечка документов по контрнаступлению ВСУ: CNN говорит, что Пентагон начал расследование

Засекреченные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию мощи украинской армии перед контрнаступлением ВСУ, были размещены в социальных сетях. За расследование утечки данных уже взялись в Пентагоне.

Журналисты CNN проанализировали некоторые изображения, распространенные в соцсетях, однако не могут подтвердить, являются ли они подлинными или поддельными.

Смотрите также "Утечка" о контрнаступлении ВСУ: разведка объяснила, для чего россиянам этот вброс

Официальная позиция Пентагона

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала комментировать легитимность документов, но в заявлении отметила, что министерство обороны "знает о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос".

Газета The New York Times, первой обнародовавшая расследование Пентагона, сообщила, что некоторые изображения, которые есть в интернете, описывают разведывательные данные, которые могут быть полезны для России, например, о том, как быстро украинцы тратят боеприпасы, используемые в предоставленных США ракетных системах.

Позиция Украины по этому поводу

Тем временем советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью CNN, что он считает, что за этой утечкой стоят россияне, и что документы, которые они распространили, не аутентичны и не имеют "ничего общего с реальными планами Украины", ведь основаны на "большом количестве вымышленной информации". Подоляк назвал эти документы "блефом, пусканием пыли в глаза" и сказал, что "если бы Россия действительно получила реальные сценарии подготовки, она вряд ли стала бы их обнародовать".

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что оккупанты сейчас делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и – государств-членов НАТО. Очевидно, враг стремится посеять хаос, сорвать планы украинских военных по освобождению территорий и Запада по поставкам вооружения.

Будет ли это влиять на контрнаступление ВСУ

Как заявили аналитики, может быть сложно оценить влияние обнародования документов на боевые действия на фронте сейчас и в ближайшие месяцы. Непонятно как документы попали в социальные сети. Аналитики предупреждают, что документы, обнародованные российскими источниками, могут быть избирательно изменены, так как речь может идти о дезинформации со стороны россиян.