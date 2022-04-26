В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: в компании уже пообещали, что "все будет хорошо"
26 апреля 2022 , 23:13Читати новину українською
Источник:твиттер Kyivstar
В сети "Киевстар" вечером во вторник, 26 апреля, произошел сбой. Команда уже приступила к работе. Обещают, что уже скоро все будет хорошо.
Украинцы начали жаловаться на проблемы сети. Пресс-служба "Киевстара" отреагировала и пообещала впоследствии предоставить подробности.
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Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо. Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсации,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба "Киевстара" также отметила, что читать их сообщение следует "успокаивающим голосом".
"Киевстар" восстановил связь недалеко от Мариуполя
- На 10 апреля "Киевстар" возобновил связь в нескольких населенных пунктах вблизи Мариуполя.
- В частности, связь и интернет от "Киевстара" появились в Мангуше и Мелекино.
- Также восстановить связь удалось в Бердянске (Запорожская область).