В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: в компании уже пообещали, что "все будет хорошо"

В сети "Киевстар" вечером во вторник, 26 апреля, произошел сбой. Команда уже приступила к работе. Обещают, что уже скоро все будет хорошо.

Украинцы начали жаловаться на проблемы сети. Пресс-служба "Киевстара" отреагировала и пообещала впоследствии предоставить подробности.

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Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо. Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсации,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба "Киевстара" также отметила, что читать их сообщение следует "успокаивающим голосом".

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