В сети пишут, что под Киевом произошел взрыв на складе с салютами: детали от ГСЧС

Вечером 22 августа в киевских телеграм-каналах появились сообщения о пожаре на складе с фейерверками. Локацией назвали Белую Церковь. 24 Канал собрал, что известно об этом.

В среду, 21 августа, пожар был в Киеве. Местные паблики утверждали, что горел ТЦ Gorodok Gallery, но возгорание произошло рядом, в здании под соседним номером.

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Что известно о пожаре в Белой Церкви

В Белой Церкви пылает склад с фейерверками. В городе слышны взрывы, дым видно из разных районов,

– написали журналисты канала "Киев 24".



Пожар в Белой Церкви / Фото местных телеграм-каналов

На видео, заявленном как из Белой Церкви, действительно слышен ряд взрывов.

Под Киевом раздаются взрывы: смотрите видео

Пользователи сети сообщили, что сначала летели искры, а потом пошел чернющий дым.

Очевидцы выложили видео пожара в Белой Церкви

Белоцерковцы успокаивают друг друга, мол, главное, что это не "Шахеды". И призывают полюбоваться пожаром на российском пароме в порту "Кавказ", который уже успел затонуть.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила в комментарии 24 Каналу, что пожар еще ликвидируют.

Это складское помещение. На месте работают 5 единиц техники и 30 спасателей,

– сказала она.

Важно! 24 Канал дополнит эту новость, если появятся новые детали.