Оккупационные власти жалуются на "атаку беспилотников" в районе Евпатории и Севастополя
В сети сообщили о работе противовоздушной обороны в Крыму. Местные снимают видео и говорят, что видели, как что-то пролетало и слышали взрыв.
По данным местных жителей и оккупантов, на этот раз неспокойно возле Евпатории в поселке Заозерное. Еще буквально 29 апреля тревожно россиянам было после взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте, пишет 24 Канал.
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Что происходит возле Евпатории
В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что в Заозерном под Евпаторией сработало ПВО.
Местный житель рассказал Суспильному, что был слышен звук, характерный для работы систем ПВО.
Слышен был взрыв где-то в западной части города. Не очень сильный, скорее глухой взрыв. Перед взрывом в небе что-то гудело,
– рассказал мужчина.
Впоследствии так называемый российский "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Заозерном якобы ПВО России сбила беспилотник. Аксенов, конечно, не уточнил, кому принадлежал беспилотник, который они якобы "сбили" в Крыму.
Следовательно, стоит отметить, что эти заявления врага могут быть традиционно лживыми.
Что происходило возле Евпатории: смотрите видео
Люди заметили в небе белые следы / Фото из местных телеграм-каналов
Неспокойно оккупантам в Севастополе
В тот же вечер 1 мая так называемый "губернатор" временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что якобы беспилотники атакуют Севастополь.
Силы флота (России – 24 Канал) во взаимодействии с ПВО сейчас (говорится о 18:04 1 мая – 24 Канал) отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит,
– заявил Развожаев.
Однако верить оккупантам не стоит. Ведь враги могут распространять ложную информацию.
Работа ПВО в Севастополе: смотрите видео Крымскотатарского ресурсного центра
Из опубликованного видео видно, что в Севастополе что-то дымит над Артбухтой напротив пляжа "Хрусталка".
В Севастополе горела нефтебаза врагов: коротко
- На рассвете 29 апреля в Казачьей бухте разгорелся мощный пожар. Перед этим там раздались два взрыва. Известно, что огонь вспыхнул на вражеской нефтебазе.
- Как следствие, пожар уничтожил 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначавшихся для вражеского Черноморского флота, который прикрывали морпехи и силы ПВО.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Украина будет прилагать максимум усилий и средств для деоккупации всех временно оккупированных территорий, в том числе Крымского полуострова. Подробнее о его позиции – читайте здесь.