Оккупационные власти жалуются на "атаку беспилотников" в районе Евпатории и Севастополя

В сети сообщили о работе противовоздушной обороны в Крыму. Местные снимают видео и говорят, что видели, как что-то пролетало и слышали взрыв.

По данным местных жителей и оккупантов, на этот раз неспокойно возле Евпатории в поселке Заозерное. Еще буквально 29 апреля тревожно россиянам было после взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте, пишет 24 Канал.

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Что происходит возле Евпатории

В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что в Заозерном под Евпаторией сработало ПВО.

Местный житель рассказал Суспильному, что был слышен звук, характерный для работы систем ПВО.

Слышен был взрыв где-то в западной части города. Не очень сильный, скорее глухой взрыв. Перед взрывом в небе что-то гудело,

– рассказал мужчина.

Впоследствии так называемый российский "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Заозерном якобы ПВО России сбила беспилотник. Аксенов, конечно, не уточнил, кому принадлежал беспилотник, который они якобы "сбили" в Крыму.

Следовательно, стоит отметить, что эти заявления врага могут быть традиционно лживыми.

Что происходило возле Евпатории: смотрите видео

Люди заметили в небе белые следы / Фото из местных телеграм-каналов

Неспокойно оккупантам в Севастополе

В тот же вечер 1 мая так называемый "губернатор" временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что якобы беспилотники атакуют Севастополь.

Силы флота (России – 24 Канал) во взаимодействии с ПВО сейчас (говорится о 18:04 1 мая – 24 Канал) отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит,

– заявил Развожаев.

Однако верить оккупантам не стоит. Ведь враги могут распространять ложную информацию.

Работа ПВО в Севастополе: смотрите видео Крымскотатарского ресурсного центра

Из опубликованного видео видно, что в Севастополе что-то дымит над Артбухтой напротив пляжа "Хрусталка".

В Севастополе горела нефтебаза врагов: коротко