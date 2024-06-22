В сети пишут о взрыве на ТЭЦ Киева: что говорит власть

В сети сообщают о взрыве на ТЭЦ на левом берегу столицы сегодня, 22 июня. Воздушная тревога при этом не была объявлена.

Все столичные ТЭЦ работают

В КГГА сообщили, что информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности. Там отметили, что все теплоэлектростанции работают в штатном режиме.

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"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности", – сообщили в КГГА.

В столичной администрации отметили, что осуществляют контроль за ситуацией в оперативном порядке.

При этом там напомнили украинцам, что во время действия военного положения распространять фото и видео инфраструктурных объектов – запрещено.

Что сообщали о взрыве

В телеграм-каналах распространялась информация, что взрыв произошел в Днепровском районе города. В то же время отмечалось, что это, вероятно, не прилет. Также были опубликованы якобы фото с места инцидента.

Отмечалось, что, судя по опубликованным снимкам, инцидент мог случиться на Дарницкой теплоэнергоцентрали, расположенной как раз в этом районе.