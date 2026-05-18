В сети пишут об "активизации россиян в Черниговской области": что говорят в ГПСУ

В сети распространяется информация о якобы активизации вражеских диверсантов в приграничной части Черниговской области. Эти сообщения не соответствуют действительности.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко.

Какая ситуация на границе в Черниговской области?

В телеграм-каналах распространялись сообщения, что, мол, россияне активизировали работу своих диверсионно-разведывательных групп из состава ФСБ в пограничной полосе на Черниговском направлении.

В частности, сообщалось, что "угроза" якобы существует в районе населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Клюсы, Липовка. Эти села расположены в непосредственной близости к России и Беларуси.

Андрей Демченко отметил, что такая информация не соответствует действительности.

В полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, активизации работы вражеских ДРГ не наблюдается,

– отметил представитель ГПСУ.

В то же время полковник отметил, что конечно угроза со стороны вражеских диверсантов на границе остается и никуда не исчезает.

Какая ситуация на границе в Черниговской области сейчас: смотрите на карте

Есть ли для Украины угроза наступления из Беларуси?

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Однако все же остается угроза провокаций с этого направления.

Сейчас же на территории Беларуси находятся логистические и обслуживающие подразделения. Кроме того, некоторые подразделения помогают в проведении определенного сбора разведданных с территории Беларуси.

Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил, что Россия пытается все больше втянуть Беларусь в войну против Украины. По словам президента, Москва рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси.

В то же время в оперативном командовании "Запад" отметили, что граница Украины с Беларусью превращена в мощную линию обороны с полевыми фортификациями и огневыми позициями. Украинские бойцы также находятся в постоянной готовности к реагированию на любые вражеские действия или провокации.