Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.

Яка ситуація на прикордонні у Чернігівській області?

У телеграм-каналах ширилися повідомлення, що, мовляв, росіяни активізували роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп зі складу ФСБ в прикордонній смузі на Чернігівському напрямку.

Андрій Демченко зауважив, що така інформація не відповідає дійсності.

В смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається,

– зауважив речник ДПСУ.

Водночас полковник наголосив, що звісно загроза з боку ворожих диверсантів на кордоні залишається і нікуди не зникає.