В Крыму – взрывы, возможны прилеты: оккупанты жалуются из-за "цели на Керченский мост"

Россияне заявляют об очередной атаке на Крым. Они также уже начали жаловаться из-за угрозы для Крымского моста.

Российские телеграм-каналы пишут об атаке на Крым. Они заявляют о якобы "целях на Керченский мост", передает 24 Канал.

Смотрите также Нефтебазы, аэродромы, командные центры: британская разведка назвала цели Украины в Крыму

В Крыму возможны прилеты

Россияне заявляют о взрывах на полуострове. Агенты движения "Атеш" пишут о возможных прилетах там. Также они сообщили о взрывах в Красногвардейском районе Крыма. Перед этим писали о массированной атаке дронов на Крым.

Кроме этого, россияне также отмечали, что есть угроза для Крымского моста. Россияне переживают из-за "возможных пусков ракет Storm Shadow".

Цель на керченский мост,

– говорится в сообщении.

Крымский мост перекрыли для движения. Российские телеграм-каналы также пишут о задымлении там как "средство маскировки". Россияне также писали о взрывах в Джанкое, но утверждают, что там работала вражеская ПВО.

Сейчас официальной информации об атаке на Крым нет.