В Крыму – взрывы, возможны прилеты: оккупанты жалуются из-за "цели на Керченский мост"
Россияне заявляют об очередной атаке на Крым. Они также уже начали жаловаться из-за угрозы для Крымского моста.
Российские телеграм-каналы пишут об атаке на Крым. Они заявляют о якобы "целях на Керченский мост", передает 24 Канал.
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В Крыму возможны прилеты
Россияне заявляют о взрывах на полуострове. Агенты движения "Атеш" пишут о возможных прилетах там. Также они сообщили о взрывах в Красногвардейском районе Крыма. Перед этим писали о массированной атаке дронов на Крым.
Кроме этого, россияне также отмечали, что есть угроза для Крымского моста. Россияне переживают из-за "возможных пусков ракет Storm Shadow".
Цель на керченский мост,
– говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли для движения. Российские телеграм-каналы также пишут о задымлении там как "средство маскировки". Россияне также писали о взрывах в Джанкое, но утверждают, что там работала вражеская ПВО.
Сейчас официальной информации об атаке на Крым нет.