Украинский Mavic уничтожает соперника: в сети показали поражающую дуэль
Источник:Оперативный ВСУ
В сети показали, как украинский беспилотник Mavic уничтожает соперника. Эпическая дуэль поражает.
Украинские защитники 232 дня защищают Украину от российских захватчиков. В частности, берегут украинское небо.
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Дуэль дронов. Украинский беспилотник Mavic уничтожает российского противника,
– говорится в сообщении.
Дуэль дронов: смотрите захватывающее видео
Дуэль дронов также прокомментировал Сергей Притула. Он отметил, что кадры – в стиле Первой мировой войны. Mavic передали украинским воинам на Донбасс. Украинский беспилотник успешно уничтожил врага.
Между тем, российские захватчики распространяют в своих телеграм-каналах бред, что это вроде бы российский дрон (китайского производства) уничтожил украинский. Россияне проиграют на всех фронтах. Единственное, что остается захватчикам, – выдумывать всевозможные басни.
Общие потери врага
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 октября удалось ликвидировать 63,8 тысяч оккупантов. Также уничтожили:
танков – 2511 (+6) единиц;
боевых бронированных машин – 5167 (+11) единиц;
артиллерийских систем – 1556 (+17) единиц;
реактивных систем залпового огня – 357 (+2) единицы;
средств ПВО – 183 единицы;
самолетов – 268 единиц;
вертолетов – 240 (+6) единиц;
беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) единицы;
крылатых ракет – 316 единиц;
кораблей и катеров – 16 единиц.
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