Как российские войска бежали со Змеиного: в сети появились фото "эвакуации"
Источник:"Думская"
В сети опубликовали фото, как российские оккупанты "эвакуировались" с острова Змеиный. В частности, в кадре оказались зенитный комплекс "Панцирь С-1" и радиолокационная станция.
Российские захватчики в течение нескольких дней свозили на Змеиный боевую технику. Для этого использовали большие суда и плавучие краны.
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По данным СМИ, остров фактически превратили в состав радиоэлектроники посреди моря.
Однако "эвакуировались" оккупанты уже на вертолетах и быстроходных катерах. Это говорит о том, что почти все ценное и секретное имущество врагу пришлось оставить.
На Змеином захватчики потеряли :
- четыре ЗРК "Панцирь С-1";
- два ЗРК "Тор";
- РСЗО "Град";
- радиолокационные установки.
По информации военных, операция на Змеином продолжается и завершится только после того, когда украинские военные убедятся в отсутствии россиян на острове, а также сами закрепятся на нем,
– говорится в сообщении.
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Залужный показал эпические кадры
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпические кадры, как ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного. На острове больше "русским духом" и не пахнет.
Залужный рассказал, что оккупанты сами пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. В то же время, захватчики традиционно не справились с поставленной задачей.
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