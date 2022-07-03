Как российские войска бежали со Змеиного: в сети появились фото "эвакуации"

В сети опубликовали фото, как российские оккупанты "эвакуировались" с острова Змеиный. В частности, в кадре оказались зенитный комплекс "Панцирь С-1" и радиолокационная станция.

Российские захватчики в течение нескольких дней свозили на Змеиный боевую технику. Для этого использовали большие суда и плавучие краны.

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По данным СМИ, остров фактически превратили в состав радиоэлектроники посреди моря.

Однако "эвакуировались" оккупанты уже на вертолетах и быстроходных катерах. Это говорит о том, что почти все ценное и секретное имущество врагу пришлось оставить.

На Змеином захватчики потеряли :

четыре ЗРК "Панцирь С-1";

два ЗРК "Тор";

РСЗО "Град";

радиолокационные установки.

По информации военных, операция на Змеином продолжается и завершится только после того, когда украинские военные убедятся в отсутствии россиян на острове, а также сами закрепятся на нем,

– говорится в сообщении.

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Залужный показал эпические кадры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпические кадры, как ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного. На острове больше "русским духом" и не пахнет.

Залужный рассказал, что оккупанты сами пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. В то же время, захватчики традиционно не справились с поставленной задачей.

Заметьте – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного: смотрите видео