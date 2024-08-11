В сети показали, как в селе Гуево на Курщине подняли флаг Украины

11 августа в сети появилось видео, на котором в селе Гуево снимают российский триколор и вешают флаг Украины. Ранее так называемые "военкоры" заявляли, что населенный пункт перешел под контроль ВСУ.

Геолокационные кадры за 10 августа свидетельствовали, что украинские войска удерживают позиции к югу от Суджи вблизи Мелового и Гуево. А российские военные блоггеры заявляли, что ВСУ вроде бы осуществляют операции к югу от Суджи вдоль линии Горналь – Гуево – Плехово.

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Кремль потерял контроль над Гуево

И вот 11 августа в сети появилось видео, на котором военные меняют российский флаг в поселке на украинский.

Вместо российского флага украинский: смотрите видео

Гуево – населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Село расположено на реке Псел и ее притоке Гуйва, в 3,5 километрах от российско-украинской границы, в 96 километрах юго-западнее Курска, в 10,5 километрах южнее районного центра – города Суджа.

Где расположено село Гуево / Скриншот

К слову, российские СМИ накануне кичились тем, что вывезли 76 тысяч человек из приграничных районов Курщины. Между тем, местные жаловались, что никто их на самом деле не эвакуирует. В частности, в сети появилось видео, на котором жители того же Гуево жалуются, что никто не производит их эвакуацию.